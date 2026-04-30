«Lily Horn is Born» überzeugte

Jazz bei Kul'Tour in Gipf-Oberfrick

Zahlreiche Gäste fanden trotz strahlendem Frühlingswetter den Weg zum Kul’Tour-Anlass mit «Lily Horn is Born» in Gipf-Oberfrick.

Gastgeber war diesmal die FA-RAG AG, eine unabhängige und nachhaltige Autogarage: das Reparieren ist Nicolas Gubler und seiner Crew wichtiger als das Wegwerfen. In der Werkstatthalle direkt vor einem Postauto wurde deutlich, dass sich dieser Ort mit seiner Akustik bestens für das Saxofonquartett eignete.

«Lily Horn is Born» meldet sich nach längerer Pause mit frischer Energie zurück. Im neuen Programm verbinden Annette Kitagawa (Sopran und Alt), Naima Gürth (Alt), Fabienne Hoerni (Tenor) und Lisette Wyss (Bariton) Spielfreude und grosses Können zu einem lebendigen Gesamtklang. Frisch und lebendig präsentierten sich die Stücke – passend zum Frühlingstag mit angenehm kühler Brise. Eigenkompositionen, eingängige Melodien und fein gesponnene Balladen wechselten sich mit überraschend kantigen Momenten ab. So war zum Beispiel eine adaptierte Version des Liedes «Eisi» von Mani Matter zu hören oder die Komposition «Cavalaro» für eine Pferdenummer im Zirkus Monti. Auch bekannte Standards wie «Moaning» von Charles Mingus waren dabei. Mit treffenden und unterhaltsamen Geschichten rund um die Entstehung oder Wahl der Stücke berührten die vier Musikerinnen die Zuschauenden.

Das Publikum zeigte sich begeistert, die Stimmung war beschwingt – und die Klänge dieses besonderen Konzertabends dürften viele noch weit in die neue Woche hinein begleiten. (mgt)