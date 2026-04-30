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«Lily Horn is Born» überzeugte

  30.04.2026 Gipf-Oberfrick
Jazz vor dem Postauto. Foto: Silvana Frigeri
Jazz vor dem Postauto. Foto: Silvana Frigeri

Jazz bei Kul'Tour in Gipf-Oberfrick

Zahlreiche Gäste fanden trotz strahlendem Frühlingswetter den Weg zum Kul’Tour-Anlass mit «Lily Horn is Born» in Gipf-Oberfrick.

Gastgeber war diesmal die FA-RAG AG, eine unabhängige und nachhaltige Autogarage: das ...

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