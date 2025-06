Liegenschaften im Fokus

Zur Einwohnergemeindeversammlung in der Turnhalle in Mettau hatten sich 132 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingefunden. Die offiziellen Geschäfte starteten mit vielen Zahlen beim Rechenschaftsbericht und dem Rechnungsergebnis 2024. ...

Mettauertal genehmigt alle Anträge

Zur Einwohnergemeindeversammlung in der Turnhalle in Mettau hatten sich 132 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingefunden. Die offiziellen Geschäfte starteten mit vielen Zahlen beim Rechenschaftsbericht und dem Rechnungsergebnis 2024. Nach den Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht 2024 verwies Gemeindepräsident Christian Kramer auf die schriftlichen Ausführungen. Beispielsweise hatte die Regionalpolizei Oberes Fricktal 19 260 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet und Pilzkontrolleurin Maria Kuhn 129 Pilzkontrollen durchgeführt und dabei 7.5 kg giftige Pilze aussortiert. Auch das Rechnungsergebnis der Gemeinde zeigt sich positiv. Trotz Rückstellungen für die Altlastensanierung einer ehemaligen Verzinkerei in der Höhe von 326 900 Franken schliesst die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von 127 930 Franken ab.

Alle Kreditanträge und Einbürgerungen wurden genehmigt. Dabei wurde zuerst die Baugebietserschliessung Langmättli in Oberhofen für 1,355 Millionen Franken bewilligt. Zustimmungen erhielten ebenfalls der Zusatzkredit für die Generelle Entwässerungsplanung GEP 2. Generation über 158 000 Franken; der Verpflichtungskredit für die Einführung der Schulsozialarbeit über 29 000 Franken; der Nachtragskredit für eine Immobilienstrategie über 32 500 Franken und die unveränderte Gemeinderatsbesoldung für die Amtsperiode 2026-2029.

Bei der Immobilienstrategie möchte der Gemeinderat noch in diesem Jahr mit einem externen Fachplaner eine Analyse sowie eine Zukunftsplanung der vorhandenen Gemeindeliegenschaften durchführen. In allen heutigen Ortsteilen der Gemeinde Mettauertal hat es noch öffentliche Zonen und diverse öffentliche Gebäude. Der Gemeinderat möchte nun eine übergeordnete Strategie erarbeiten. Mit diesem Masterplan sollen die zukünftigen Investitionen in den nächsten Jahrzehnten sinnvoll und effizient eingesetzt werden. Gemeindepräsident Christian Kramer schickte dabei voraus, dass der Gemeinderat ergebnisoffen diesen Prozess durchführen möchte und alle Liegenschaften (Turnhallen, Feuerwehrmagazine, Schulhäuser usw.) davon betroffen sind. Weiterhin wird die Immobilienstrategie vermutlich auch Auswirkungen auf die Raumplanung haben, weshalb die externe Begleitung von einem renommierten Planungsbüro ausgeführt wird. (mgt)