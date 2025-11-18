Immobilien
«Liebling, würdest Du mir Deine Niere spenden?»

  18.11.2025 Laufenburg
Roland Graf (von links), Anita Graf, Regina Erhard und Martin Willi verwickeln ihr Publikum in entscheidende Fragen. Foto: zVg
Das Jahr neigt sich schon dem Ende zu, doch in der Laufenburger Kultschüür stehen noch einige spannende Events auf dem Programm. Dazu gehört das Theater Wiwa mit «Die Niere», eine Beziehungskomödie von Stefan Vögel.

Zum Stück

