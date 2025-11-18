Das Jahr neigt sich schon dem Ende zu, doch in der Laufenburger Kultschüür stehen noch einige spannende Events auf dem Programm. Dazu gehört das Theater Wiwa mit «Die Niere», eine Beziehungskomödie von Stefan Vögel.

Das Jahr neigt sich schon dem Ende zu, doch in der Laufenburger Kultschüür stehen noch einige spannende Events auf dem Programm. Dazu gehört das Theater Wiwa mit «Die Niere», eine Beziehungskomödie von Stefan Vögel.

Zum Stück

Am Anfang steht ein Schreckmoment: Völlig unerwartet eröffnet Kathrin ihrem Ehemann Alex, dass sie an Niereninsuffizienz leidet. Diese Nachricht ist nicht nur ein echter Schock für Alex, sie trifft ihn zudem im Moment seines grössten beruflichen Erfolges: Soeben hat der Architekt ein prestigeträchtiges Projekt zum Abschluss gebracht und das soll nun mit dem befreundeten Ehepaar Andrea und Michael gefeiert werden. Dass die Ereignisse nun einen gänzlich anderen Verlauf nehmen als geplant, liegt auf der Hand. Besonders brisant: Da Alex und seine Frau Kathrin zufällig dieselbe Blutgruppe haben, kommt er als Organspender in Betracht. Ist er bereit zu spenden? Er zögert, wägt ab, hinterfragt die Nebenwirkungen.

Kathrin ist enttäuscht und gekränkt, gibt es eine andere Möglichkeit? Die Wartefrist auf eine Organspende beträgt sechs Jahre. Doch es gibt ja auch einen Organhandel im Darknet. Das Abendessen mit Andrea und Michael verläuft in ungeahnte Bahnen. Geheimnisse kommen ans Tageslicht. Sind die Ehen der beiden Paare wirklich so in Ordnung, wie sie bislang schienen? Das Stück deckt so manche verborgene Herzensangelegenheit auf. Eines ist sicher: Die Handlung wird kein Paar kaltlassen, und man wird seinem Partner die alles entscheidende Frage stellen: «Liebling, würdest Du mir Deine Niere spenden?» (mgt)

Auftrittstermine:

Freitag, 14. November, 20 Uhr;

Samstag, 15. November, 19.30 (ausverkauft);

Mittwoch, 19. November, 20 Uhr

(ausverkauft); Sonntag, 30. November, 17 Uhr

(ausverkauft); Mittwoch, 3. Dezember, 20 Uhr;

Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr;

Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr;

Freitag, 12. Dezember, 20 Uhr (ausverkauft);

Samstag, 13. Dezember, 20 Uhr;

Mittwoch, 17. Dezember, 20 Uhr;

Reservationen: 004162 874 3012 oder reservation@kultschuer.ch