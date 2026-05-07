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Lieber sterben als die Freiheit verlieren

  07.05.2026 Stein
Viel Beifall gab es für (von links) Matthias Fankhauser (Prosper Mérimée), Jeanne-Pascale Künzli-Lüdin (Micaëla), Sarina Weber (Carmen), Peter Bernhard (Don José) und Cheyne Davidson (Escamillo). Fotos: Michael Gottstein
Viel Beifall gab es für (von links) Matthias Fankhauser (Prosper Mérimée), Jeanne-Pascale Künzli-Lüdin (Micaëla), Sarina Weber (Carmen), Peter Bernhard (Don José) und Cheyne Davidson (Escamillo). Fotos: Michael Gottstein

Die boxopera inszenierte Bizets «Carmen» auf ungewöhnliche, aber werktreue Weise in Stein

Seit 20 Jahren ist Carmen tot, aber in der Erinnerung Josés ist sie unsterblich. Und so beherrscht sie das Schlussbild: Verführerisch und unerreichbar, heissblütig und ...

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