Liebe und Fürsorge

  21.10.2025 Oeschgen
Festlicher und sinnhafter Gottesdienst in Oeschgen. Foto: zVg
Festlicher und sinnhafter Gottesdienst in Oeschgen. Foto: zVg

Patrozinium und Erntedank in Oeschgen

Gleich zwei Gründe zum Feiern gab es kürzlich in Oeschgen: Das Patrozinium St. Kosmas und Damian und Erntedank. Der gleichermassen festliche und sinnenhafte Gottesdienst unter Leitung von Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler wurde ...

