Lichtfeier mit Adventsfenster

Am vergangenen Donnerstag fand in der Kirche Sulz das erste Mal eine Lichtfeier anstelle des Rorategottesdienstes statt. Die Katechetinnen Beatrice Olivito und Nunzia Izzo haben mit einigen Schülerinnen und Schülern der Primarstufe diese Feier gestaltet. Mittelpunkt bildete der Engel Heinrich, welcher den Gottesdienstbesuchern die Weihnachtsfreude erklärte. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Gino Olivito, welcher mit seinen sanften Gitarrenklängen die Lieder, welche von den Kindern vorgetragen wurden, begleitete. Im Anschluss an die Lichtfeier waren im Rahmen des Adventsfensters alle zu einem kleinen Apéro vor der Kirche eingeladen. (mgt)