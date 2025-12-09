Immobilien
Lichtfeier mit Adventsfenster

  09.12.2025 Sulz
Stimmungsvolle Lichtfeier. Foto: zVg
Stimmungsvolle Lichtfeier. Foto: zVg

Anlass in der Kirche Sulz

Am vergangenen Donnerstag fand in der Kirche Sulz das erste Mal eine Lichtfeier anstelle des Rorategottesdienstes statt. Die Katechetinnen Beatrice Olivito und Nunzia Izzo haben mit einigen Schülerinnen und Schülern der Primarstufe diese Feier ...

