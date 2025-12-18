Lichterglanz, Handarbeit, Weihnachtszauber

Wenn der Dezember Einzug hält, wird es jedes zweite Jahr an der ganzen Fensterfront des Schulhauses 1957 auf dem Areal der Schule Dorf in Frick besonders magisch.

Mit viel Hingabe und fleissiger Handarbeit verwandeln die Kindergarten- und Primarschulkinder gemeinsam mit ihren Lehrpersonen die Fenster in leuchtende, weihnachtliche Bilder. Seit dem 1. Dezember wird täglich ein Adventsfenster geöffnet. Ein visuelles Erlebnis, das zum Staunen und Verweilen einlädt. Doch es gibt noch mehr zu entdecken: Wer aufmerksam hinschaut, wird in den Bildern kleine, schelmische Wichtel entdecken, die mit ihren verspielten Posen den Betrachter verzaubern. Die Adventsfenster können noch bis zum 6. Januar 2026 zwischen 17 Uhr und 22 Uhr und während den Weihnachtsferien von 17 bis 24 Uhr bewundert werden. Wer also noch nicht in den Genuss des festlichen Lichterglanzes gekommen ist, hat noch ausreichend Zeit, die Fenster mit ihren weihnachtlichen Details und Wichteln zu entdecken.

Die Primarstufe Frick lädt dazu ein, in dieser besonderen Zeit innezuhalten und die festliche Atmosphäre zu geniessen. Möge der Zauber der Weihnacht auch Sie erreichen und Ihre Herzen erleuchten. (mgt)