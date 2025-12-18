Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

LICHT, WÄRME, FREUDE UND GENUSS

  18.12.2025 Kaiseraugst
Foto: zVg
Foto: zVg

Insieme Rheinfelden feierte kürzlich in den Räumlichkeiten der reformierten Kirchgemeinde Kaiseraugst ein gemütliches und fröhliches Adventsfest. Die Musikerinnen und Musiker – Annie Arnold und Heinz Meier an den Geigen, Giorgio Cirelli an der Gitarre sowie Leonie und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote