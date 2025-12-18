LICHT, WÄRME, FREUDE UND GENUSS

Insieme Rheinfelden feierte kürzlich in den Räumlichkeiten der reformierten Kirchgemeinde Kaiseraugst ein gemütliches und fröhliches Adventsfest. Die Musikerinnen und Musiker – Annie Arnold und Heinz Meier an den Geigen, Giorgio Cirelli an der Gitarre sowie Leonie und Samira Gäumann an den Querflöten – bereicherten den Anlass. Manch eine und manch einen hielt es dabei nicht auf dem Stuhl und tanzte beschwingt mit. Nach dem Advents-Zvieri durfte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mit Beeinträchtigung ein Geschenk entgegennehmen. Gemeinsam mit Nicole Birgmeir, Kursleiterin des Angebots «Bewegung zur Musik», wurde anschliessend zur Melodie von «Jingle Bells» mitgetanzt. «Das isch jetzt aber e gmüetlichi Fiir», verkündete das Ehrenmitglied Heinz Meier mit einem Lächeln im Gesicht – ein Satz, der die Stimmung des Nachmittags widerspiegelte. Die Präsidentin ad interim, Pilar Cirelli, bedankte sich herzlich bei allen Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern, die sich immer wieder mit Tatkraft und Freude im Verein engagieren. (mgt)