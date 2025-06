Levin Hüsler sorgt für Fricktaler Sieg

Sechstes Brugger Abendrennen

Beim sechsten Brugger Abendrennen sorgte der Anfänger Levin Hüsler (Gansingen) im Nachwuchsrennen dafür, dass das Fricktal zu einem weiteren Sieg kam.

August Widmer

Wegen der anstehenden Schweizermeisterschaften fehlten im Hauptrennen etliche Spitzenfahrer aus dem Fricktal. Deshalb überraschte es nicht, dass sich in dem vom deutschen Gravel-Spezialisten Luis Neff gewonnenen Rennen kein Fricktaler ganz vorne zu klassieren vermochte. Der grosse Abwesende war Cyrill Steinacher. Allerdings vermochte der Sulzer, der am Dienstag auf der Rennbahn Zürich-Oerlikon ein Steherrennen gewonnen hatte, seine Führung in der Saisonwertung zu behaupten. Steinacher liegt mit einem Vorsprung von 49 Punkten in der Saisonrangliste immer noch unangefochten an der Spitze.

Hüsler siegt beim Nachwuchs

Das Rennen der Anfänger, Junioren, Frauen und Hobby fahrer wurde vom Gansinger Nachwuchsmann Levin Hüsler gewonnen. Hüsler siegte mit drei Punkten Vorsprung vor dem die Gesamtwertung anführenden Aurel Achleitner (Cham). Dank diesem zweiten Platz vermochte Achleitner in der Saisonwertung den als Vierten ins Ziel kom menden Saybien Zu msteg (Gansingen) von der Spitze zu verdrängen. Im Gegensatz zur Hauptkategorie ist hier in dieser Saisonwertung allerdings noch alles of fen. Zu msteg l ieg t ledigl ich fünf Punkte hinter Spitzenmann Achleitner zurück.

Zwei Rennen für die Schüler

Die Schüler standen am sechsten Abendrennen ganz klar im Mittelpunkt. Dies deshalb, weil die A bendrennen nun zwei Wochen Pause machen und erst am 16. Juli mit der siebten Prüfung wieder weiter gehen. Dann sind erfahrungsgemäss allerdings viele Schülerinnen und Schüler in den Ferien. Deshalb bekamen sie am Mittwoch sowohl im Rahmen eines «normalen» Rennens wie auch in einer Keirin-Prüfung gleich zwei Startgelegenheiten. Der Radsport-Nachwuchs aus dem Fricktal musste allerdings in beiden Prüfungen den Auswärtigen die Siege überlassen. Im Rennen der Jahrgänge 2011 und 2012 kam Aron Müller (Wittnau) als bester Fricktaler auf den fünften Rang. Im Rennen der Jahrgänge 2013 und jünger wurde Victoria Schneider von der Radsportschule Sulz-Gansingen als beste Fricktalerin ebenfalls Fünfte. Im Keirin-Rennen f indet man die besten Fricktaler alle auf dem vierten Platz: Fabio Abbühl (Jungradler Sulz-Gansingen) wurde bei den Jahrgängen 2015 und Jünger Vierter, Alissa Pf lugshaupt (Jungradler Sulz-Gansingen) landete bei den Jahrgängen 2013 und 2014 auf dem vierten Platz und Aaron Müller (Wittnau) belegte bei den Jahrgängen 2011 und 2012 ebenfalls den vierten Rang.