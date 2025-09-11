Levin Hüsler holt Gesamtsieg der Swiss Road Series

Radsporttage Gansingen

Am vergangenen Wochenende fanden in Gansingen die traditionellen Radsporttage statt. Das wiederum dicht gepackte Programm liess aber keine Wünsche offen. Und mit dem Gansinger Levin Hüsler gab es einen Premieren-Sieger.

Reicht’s oder eher nicht? Das war eine gute Frage in Bezug auf die Strecke und deren Beschaffenheit. Diverse Baustellen in Oberhofen und Gansingen sowie das sonnige Zeitfenster, um den Mais ins Trockene zu bringen: In Oberhofen wurde die Baustelle «just in time» geräumt, beziehungsweise verkleinert. In Gansingen wurden durch die Strassenbauer extra Rampen asphaltiert, die schmutzige Strasse nach der Maisernte wurde ebenfalls durch die Bauern gereinigt und die Frostschäden des letzten Winters wurden mit Blitzbeton durch den Strecken- und Bauchef des lokalen OKs fristgerecht ausgebessert. Es hat gereicht, und die Rennen konnten sicher durchgeführt werden.

Im Rahmen des Fricktaler Cups stand am Samstag das Bergzeitfahren auf den Laubberg zum Lichthof in Gansingen auf dem Programm. Über 130 Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz (Rekordbeteiligung), stellten sich dieser Herausforderung. Angefangen beim Swiss Cycling-Verbandspräsidenten bis hin zum Piccolo purzelten die persönlichen Bestzeiten.

Zwölf Podiumsplätze

Am Sonntag stand dann das Finale der neuen Schweizer Rennserie «Swiss Road Series» auf dem Programm. Auch hier war eine Rekordbeteiligung angesagt. Während die Schülerkategorien ein Keirin (Punktefahren) und Scratch-Rennen absolvierten, stand bei der U17 und den Frauen FB das Scratch (Rundstreckenrennen) auf dem Programm. Bei den Schülerkategorien waren Punkte für die Schweizer Schülermeisterschaft zu sammeln. Bei den Männern und Frauen der U17 jedoch ging es noch um den geschichtsträchtigen Eintrag «Erster Sieger der Swiss Road Series». Bei den Männern kam es nach einigen erfolglosen Fluchtversuchen zu einem Sprint einer grösseren Gruppe. Ramon Bänninger aus Cham konnte sich, dank eines Überraschungsangriffes kurz vor dem Ziel, im Sprint noch knapp vor Lokalmatador Levin Hüsler als Sieger ins Ziel retten. Bei den Frauen konnte sich Shana Huber am längsten im Feld der Jungs behaupten und feierte einen weiteren Saisonsieg. Die Topresultate waren auch noch ausschlaggebend für die Gesamtwertungen der «Swiss Road Series». Bei den Frauen dominierte Camilla Fumagalli aus Pregassona die Serie und gewann überlegen die Jahreswertung. Laura Emmenegger, VC Kaisten, wurde Vierte. Dank seinem mittlerweile unglaublichen zwölften Podiumsplatz in diesem Jahr und Rang zwei im Rennen sicherte sich der Gansinger Levin Hüsler im letzten Rennen den Gesamtsieg der «Swiss Road Series 2025». Mit Saybien Zumsteg als Vierter wurde die Stärke der Gansinger Radsportjugend dazu noch unterstrichen. Dass der Sport nicht das Einzige ist, sondern auch der unglaubliche Zusammenhalt der VMC-Familie ein grosses soziales Engagement in der Gesellschaft ist, widerspiegelt sich bei diesen Rennen. Die jüngsten Teilnehmer mit Jahrgang 2021, der neue «Swiss Road Series»- Gewinner, die ganze aktive Hobbyschar, aber auch Nicola Zumsteg, ein weiteres Juwel aus der Radsportschule, welcher vor Wochen seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, standen alle am Start. (mgt)