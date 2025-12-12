LEUCHTENDE LICHTER IN RHEINFELDEN

Der monatliche Anlass des christkatholischen Frauenvereins Obermumpf führte die Frauen zuerst nach Rheinfelden. Bereits auf dem Schützenparkplatz sahen sie die ersten Adventslichter. Die vielen verschiedenen geschmückten Weihnachtsbäume in den Gassen von Rheinfelden liessen ...

Der monatliche Anlass des christkatholischen Frauenvereins Obermumpf führte die Frauen zuerst nach Rheinfelden. Bereits auf dem Schützenparkplatz sahen sie die ersten Adventslichter. Die vielen verschiedenen geschmückten Weihnachtsbäume in den Gassen von Rheinfelden liessen die Teilnehmerinnen verweilen und staunen. Einen Abstecher aufs Inseli mit der neuen Licht Installation erfreute sie ebenso wie der Stadtpark mit seinen vielen Sternen, Lichtern und leuchtenden Farben. Nach einem besinnlichen und inspirierenden Spaziergang führte der Weg nach Möhlin zum Abendessen. Hier liessen die Teilnehmerinnen den Abend bei gutem Essen und spannenden Gesprächen ausklingen. (mgt)



