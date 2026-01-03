Leuchtende Fenster

Leuchtende Fenster03.01.2026 Rheinfelden
Die Weihnachtszeit ist schon vorbei, doch wir wollen zum Ende der Feiertage noch kurz auf das wunderbar leuchtende Hugenfeldschulhaus in Rheinfelden hinweisen. Die Kinder haben wieder wahre Kunstwerke geschaffen. (vzu) Foto: Valentin Zumsteg
Die Weihnachtszeit ist schon vorbei, doch wir wollen zum Ende der Feiertage noch kurz auf das wunderbar leuchtende Hugenfeldschulhaus in Rheinfelden hinweisen. Die Kinder haben wieder wahre Kunstwerke geschaffen. (vzu) Foto: Valentin Zumsteg
Image Title
1/10