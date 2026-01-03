Immobilien
Leuchtende Fenster

  03.01.2026 Rheinfelden
Foto: Valentin Zumsteg
Die Weihnachtszeit ist schon vorbei, doch wir wollen zum Ende der Feiertage noch kurz auf das wunderbar leuchtende Hugenfeldschulhaus in Rheinfelden hinweisen. Die Kinder haben wieder wahre Kunstwerke geschaffen. (vzu) Foto: Valentin Zumsteg

