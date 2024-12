Leuchten ist erwünscht und schützt

Standaktion der Polizei Oberes Fricktal in Frick

Wer in der Dunkelheit helle Kleidung trägt, ist besser erkennbar. Noch sichtbarer werden Fussgängerinnen, Fussgänger und Velofahrende, wenn sie mit Reflektoren ausgestattet sind. Die Polizei Oberes Fricktal sensibilisierte am Mittwoch vor dem Coop für das Thema Sichtbarkeit.

Susanne Hörth

«Es hilft gleich mehrfach. Sich selbst und auch den anderen.» Dieser Aussage von Sebastian Schmid ging am Mittwoch die Erklärung voraus, dass, wer sich in der Dunkelheit sichtbar macht, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Teilnehmende im Strassenverkehr schützt. Um dieses Sichtbarmachen zu unterstützen, verteilten Sebastian Schmid und Jennifer Schmid in den frühen Abendstunden vor dem Coop in Frick «give aways». Dazu gehörten etwa ref lektierende Rucksäcke, Schuhbändel, Reissverschluss-Zipper und einiges mehr. Zur Verfügung gestellt wurden sie von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (Bfu).

Die Standaktion – es ist zum Thema Sichtbarkeit bereits die zweite dieses Jahr in Frick – nutzten die beiden Polizisten insbesondere, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Eine Gelegenheit, die von zahlreichen Passantinnen und Passanten wahrgenommen wurde.

Viele Menschen tragen in der kälteren Jahreszeit dunkle Jacken und Mäntel. Sind sie zu Fuss unterwegs, sind sie in der Dämmerung, bei schlechter Witterung und ganz besonders nachts von einem herannahenden Velo- oder Autolenkenden erst im allerletzten Moment oder sogar zu spät erkennbar. Um solche Unfälle zu vermeiden, ruft die Beratungsstelle für Unfallverhütung in Zusammenarbeit mit der Polizei dazu auf, Ref lektoren zu tragen. Ausgestattet mit Armund Fussbändern, Leuchtwesten mit reflektierenden Streifen und vielem mehr, wird die Sichtbarkeit um ein Mehrfaches erhöht.