Letzter Schliff für das Eidg. Musikfest

Am Auffahrtstag, 14. Mai, beteiligt sich die Stadtmusik Laufenburg in der 2. Stärkeklasse «Harmonie» am Eidg. Musikfest in Biel. Bis zum heutigen Tag waren disziplinierte und intensive Registerund Gesamtproben an der Tagesordnung. Gut vorbereitet unter der Leitung des zielstrebigen ...

Am Auffahrtstag, 14. Mai, beteiligt sich die Stadtmusik Laufenburg in der 2. Stärkeklasse «Harmonie» am Eidg. Musikfest in Biel. Bis zum heutigen Tag waren disziplinierte und intensive Registerund Gesamtproben an der Tagesordnung. Gut vorbereitet unter der Leitung des zielstrebigen und kompetenten Projektdirigenten Reto Näf stellen sich somit die Stadtmusikantinnen und -musikanten mit dem Aufgabenstück «Endless Peace» und dem Selbstwahlstück «Notes from the Road» der Jury. Beim Paradewettbewerb wird sich das stattliche Korps zusammen mit den Laufenburger Tambouren mit dem Marsch «Eidgenossen» präsentieren. Die Spielzeiten: Donnerstag, 14. Mai, 10 Uhr, Aufgabenstück und Selbstwahlstück im Calvinhaus; 13.19 Uhr, Parademusik auf der Marschmusikstrecke 2. Die Stadtmusik wird am Freitagabend zum Empfang auf der Burgmatte zwischen 18.15 und 18.30 Uhr wieder zurückerwartet. Die Musikantinnen und Musikanten der Stadtmusik freuen sich über die Unterstützung durch die Fricktaler Bevölkerung am schönen Bielersee! (mgt)