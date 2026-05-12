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Letzter Schliff für das Eidg. Musikfest

  12.05.2026 Laufenburg

Am Auffahrtstag, 14. Mai, beteiligt sich die Stadtmusik Laufenburg in der 2. Stärkeklasse «Harmonie» am Eidg. Musikfest in Biel. Bis zum heutigen Tag waren disziplinierte und intensive Registerund Gesamtproben an der Tagesordnung. Gut vorbereitet unter der Leitung des zielstrebigen ...

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