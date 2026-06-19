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Letzte Chance für einen Besuch

  19.06.2026 Rheinfelden

Fricktaler Museum nur noch bis Ende Juni geöffnet

Noch bis Sonntag, 28. Juni, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Fricktaler Museum in seiner heutigen Form zu erleben. «Nutzen Sie die letzten Öffnungstage, um die Dauerausstellung sowie das ...

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