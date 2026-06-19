Letzte Chance für einen Besuch

Noch bis Sonntag, 28. Juni, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Fricktaler Museum in seiner heutigen Form zu erleben. «Nutzen Sie die letzten Öffnungstage, um die Dauerausstellung sowie das ...

Fricktaler Museum nur noch bis Ende Juni geöffnet

Noch bis Sonntag, 28. Juni, haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Fricktaler Museum in seiner heutigen Form zu erleben. «Nutzen Sie die letzten Öffnungstage, um die Dauerausstellung sowie das Kooperationsprojekt ‹Das Haus zur Sonne neu gesehen! Zwei Kunstinterventionen zwischen Vergangenheit und Zukunft› zu entdecken, bevor das historische Gebäude geräumt und umfassend saniert, die Dauerausstellung neu eingerichtet und 2030 wiedereröffnet wird», heisst es in einer Medienmitteilung.

So eröffnen die beiden künstlerischen Interventionen bewusst neue Perspektiven auf das Haus zur Sonne, dessen Geschichte und die Museumsarbeit im Allgemeinen, greifen sie doch Geschichte, Erinnerungen und Zukunftsvisionen auf und laden dazu ein, das heutige Fricktaler Museum und seine Räume mit anderen Augen zu betrachten: Als spannender Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der den Abschied vom Haus in seiner bisherigen Form auf besondere Weise begleitet.

Ob Pest und Sebastiani-Bruderschaft, Rheinfelder Stadtgeschichte oder Herrschaft der Habsburger im Fricktal, historische Stadtmodelle oder archäologische Funde – die Dauerausstellung in ihrer bisherigen Form wird künftig nicht mehr zu sehen sein. So lädt sie Besuchende ein, in Erinnerungen zu schwelgen, vergangene Eindrücke nachklingen zu lassen und ein letztes Mal in diese Präsentation der Geschichte einzutauchen.

Ende Juni schliesst das Museum seine Ausstellungsräume, bleibt jedoch ab September mit «A la carte» – einem abwechslungsreichen Programm mit ausgewählten Veranstaltungen, Workshops, Führungen und Begegnungen – punktuell für die Öffentlichkeit zugänglich. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet am 5. September die Schokoladenwerkstatt «Schoggi-Ziegel, selbstgemacht!», ein Kooperationsangebot mit dem Chocolatier Ruedi Berner. Am 19. September lädt ein geführter Spaziergang mit Chris Leemann zum Tag des Friedhofs dazu ein, den Waldfriedhof als Ort der Erinnerung, der Hoffnung und der Geschichte neu kennenzulernen.

Am 22. Oktober steht im Rahmen des trinationalen Ausstellungsprojekts «zuhause – unterwegs» das Leben auf der Walz im Mittelpunkt. Ehemalige Wandergesellen berichten von ihren Erfahrungen unterwegs, von Traditionen des Handwerks und vom Gefühl, fern der Heimat zu Hause zu sein. Ein weiterer Höhepunkt folgt am 4. November im Rahmen der Hellen Nacht der Industriekultur. Die historische Nagler-Werkstatt im Fricktaler Museum wird ein letztes Mal von der KulterWerk-Stadt Sulz betrieben und bietet faszinierende Einblicke in ein beinahe verschwundenes Handwerk. Gleichzeitig wirft die Veranstaltung «Rheinfelden hat Power – Energie im Wandel!» einen Blick auf die bewegte Energiegeschichte der Stadt und ihre Zukunft.

Am 21. November heisst es schliesslich «Wir sagen Adieu»: Mit einem grossen Abschiedsfest, Livemusik, Tanz und Barbetrieb wird die fast hundertjährige Geschichte des Fricktaler Museums im Haus zur Sonne gefeiert. Den Schlusspunkt setzt am 29. November die Dernière: Besucherinnen und Besucher haben dann ein letztes Mal Gelegenheit, durch die Räume des Hauses zu schlendern und seine besondere Atmosphäre zu erleben, bevor die Türen für den Umbau geschlossen werden. (mgt/nfz)

Das Fricktaler Museum ist bis am Sonntag, 28. Juni, jeweils dienstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

www.fricktaler-museum.ch