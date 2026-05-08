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Letzte Chance für den TSV Frick

  08.05.2026 Frick, Sport
Als Team zusammenstehen, gegen Wacker Thun muss ein Sieg her! Foto: zVg
Als Team zusammenstehen, gegen Wacker Thun muss ein Sieg her! Foto: zVg

Viel Glück im Spiel um den Klassenerhalt

Zuerst verpassen die 1. Liga-Handballer des TSV Frick den direkten Klassenerhalt, dann verlieren sie in der Abstiegsbarrage. Dass sie morgen Samstag nun doch noch eine allerletzte Chance bekommen, sich in der 1. Liga zu halten, verdanken sie ...

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