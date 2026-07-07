Lernen, lachen, loslassen

«Lernen und Lachen haben uns das ganze Schuljahr über begleitet», begrüsste Regula Lutz am Freitagmorgen Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen, Mitglieder des Stiftungsrats, sowie zahlreiche Angehörige zur traditionellen ...

Emotionale Schulschlussfeier im Schulheim Effingen

«Lernen und Lachen haben uns das ganze Schuljahr über begleitet», begrüsste Regula Lutz am Freitagmorgen Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen, Mitglieder des Stiftungsrats, sowie zahlreiche Angehörige zur traditionellen Schulschlussfeier.

Simone Rufli

«Heute geht es darum loszulassen, was mir persönlich schwerfällt – im Privaten wie hier im Schulheim», bekannte Regula Lutz. Die Schulleiterin sprach zu den Austretenden, beglückwünschte sie, wenn sie einen Lehrvertrag hatten abschliessen können, wünschte ihnen Erfolg, wenn sie an eine öffentliche Schule wechseln, und wünschte Glück jenen, die andere Ziele vor Augen haben. Sie gab jedem eine Tasche mit auf den Lebensweg, befüllt unter anderem mit einem sehr persönlichen Brief, aus welchem die zuständige Lehrperson Auszüge vorlas.

«Die einen von euch haben mehr, die anderen weniger aus Schulbüchern gelernt, viel wichtiger aber ist, dass ihr alle im Umgang miteinander viel gelernt habt», betonte Regula Lutz und forderte die Jugendlichen auf, mutig in die Welt zu schreiten und ihren Weg zu gehen.

Wie Angst überwunden und Mut entstehen kann, damit hatten sich 13 Kinder befasst. Zusammen mit einem Theaterpädagogen hatten sie Kurzfilme produziert – und zwar vom Schreiben des Drehbuchs bis zum Schneiden des Filmmaterials – und diese am Freitag auch präsentiert.

Worauf es ankommt im Leben

Bewegend waren die Worte von jungen Erwachsenen, die sich beim Schulheim bedankten und alle, die sich für sie eingesetzt und sie begleitet hatten wissen liessen: Es brauchte Zeit, war ein Kampf, aber irgendwann hat es Klick gemacht und wir haben erkannt, was ihr meint und worauf es ankommt im Leben.

Neben den austretenden Jugendlichen wurden auch langjährige Lehrpersonen verabschiedet sowie Stiftungsrätin Rita von Büren. Musikalisch begleitet wurde die Feier von der Schulband unter der Leitung von Musiklehrer Dionys Müller und einem Jugendlichen mit ausserordentlich schöner Gesangsstimme.

Koedukation ab neuem Schuljahr

Es war die letzte Schulschlussfeier als reines Buben-Schulheim. Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 beginnt in Effingen die Koedukation. Um auch den Mitarbeitenden auf den Wohngruppen und in der Schule einen sanften Einstieg in diese anspruchsvolle Aufgabe zu ermöglichen, erfolgt der Start mit vorerst zwei Mädchen.

Polizei ermittelt wegen Schmierereien

Überschattet wurde die Feier von unschönen Ereignissen. In der Nacht auf Freitag hatte eine unbekannte Täterschaft mit Spraydosen auf einer ganzen Reihe von Gebäuden Schmierereien hinterlassen, teilweise auch üble Beschimpfungen. Am frühen Morgen wurde die Polizei zum Tatort gerufen. «Es wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen», erklärte Stiftungsratspräsident Tobias Fessler gegenüber der NFZ.

Das Schulheim habe Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Christoph Söffge, Gesamtleiter des Schulheims Effingen, hatte zu Beginn der Schulschluss-Feier dazu aufgerufen, sich vertrauensvoll an eine Lehrperson, eine Betreuerin oder einen Betreuer zu wenden, falls jemand im Verlaufe der Nacht etwas bemerkt habe und zur Aufklärung der Straftat beitragen könne. «Es sind massive Schäden entstanden.» (sir)