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Lernen, lachen, loslassen

  07.07.2026 Fricktal
Stiftungsratspräsident Tobias Fessler wünschte den Schulabgängern einen guten Start in die neue Lebensphase. Foto: Simone Rufli
Stiftungsratspräsident Tobias Fessler wünschte den Schulabgängern einen guten Start in die neue Lebensphase. Foto: Simone Rufli

Emotionale Schulschlussfeier im Schulheim Effingen

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