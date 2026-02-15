Leon und die Löwenherzen

Ende Dezember berichtete die NFZ über den zwölfjährigen Leon Schumacher aus Möhlin und sein Projekt einer eigenen Fussballmannschaft. Jetzt haben sich die jungen Kicker einen Traum erfüllt.

Volltreffer für den FC Soccer: ein etwas anderer Spielbericht

Ronny Wittenwiler

Die Affiche vom letzten Sonntag hat ein Rückspiel und das ist gut so – denn damit geht eine bemerkenswerte Geschichte weiter. Das vorerst jüngste Kapitel, das Leon Schumacher und seine Kumpels gerade erst geschrieben haben, ist das bislang aufregendste. Doch beginnen wir mit einem Blick zurück.

Aufwärmen

Am 27. Dezember berichtete die NFZ über den FC Soccer und seinen Trainer Leon Schumacher, gerade mal zwölfjährig. Vor rund einem Jahr gründete er seine eigene Fussballmannschaft. Leon trommelte seine Kumpels aus der Nachbarschaft zusammen, lang jährige Freunde. Leon schrieb Trainingspläne. Und dieses Projekt, es sollte mehr sein als bloss ein Papiertiger – seither trainiert Leon seine Löwenherzen in regelmässigen Abständen.

Anpfiff

Und jetzt also hat sich für den FC Soccer ein grosser Traum erfüllt. Zum ersten Mal überhaupt liefen vergangenen Sonntag Leon und seine Freunde zu einem richtigen Fussballspiel gegen ein anderes Team auf. Ein Trainer aus Basel, genauso beeindruckt vom Engagement der Möhliner Truppe, sagte zu, mit seinen Jungs «quasi» das Eröffnungsspiel zu bestreiten. Und so war alles angerichtet im Sportzentrum Pfaffenholz. Der FC Soccer bekam seine erste, richtige Partie. Nach diesem grossen Moment, auch das will organisiert sein, gab es Pokale, einen silbernen, einen goldenen, und soviel sei an dieser Stelle gesagt: Die Jungs vom FC Soccer, die für die Beschaffung eigener Trikots, eigener Bälle und eigener Trinkflaschen so manch selbst gebackenen Kuchen vor dem Möhliner Volg verkauft hatten – sie wollen den ins Pfaffenholz mitgebrachten goldenen Pokal wieder nach Möhlin holen. Die Affiche, die mit 3:8 verloren ging, hat noch diesen Sommer ein Rückspiel.

Verlängerung

Bei der Premiere kamen alle zum Zug, genau nach der Philosophie ihres zwölfjährigen Jungtrainers. Und so stand eben ein Team auf dem Platz, das diese Bezeichnung auch verdient hat: Der Jüngste war gerade mal acht, der Älteste dreizehn Jahre alt – beim FC Soccer geht es um mehr als bloss ums Gewinnen. Das macht aus Leon und seinen Löwenherzen alles grosse Sieger.

Bereits hat sich die nächste Fussballmannschaft gemeldet, um gegen die Möhliner Kicker ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Anpfiff ist am 20. Februar in Arlesheim. Leon Schumacher und sein Team würden sich über weitere Anfragen zu Freundschaftsspielen freuen.