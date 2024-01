Leo Dillier ausgezeichnet

Swiss Volley Beach Awards 2023

Auch dieses Jahr werden vier Spielerinnen und Spieler, welche während der Saison in besonderem Masse durch beeindruckende Leistungen auf dem Spielfeld und im Training überzeugt haben, mit einem Swiss Volley Beach Award ausgezeichnet.

Bereits zum zweiten Mal wird anstelle der «Youngsters of the Year» der «Most Improved Player Award» an jene Spielerin und jenen Spieler vergeben, die im Vergleich zu vergangener Saison die grösste Entwicklung vollzogen haben. Der «Most Improved Player» wird im Gegensatz zum «Most Valuable Player» nur von den Trainerinnen und Trainern gewählt. Vor zwei Jahren galt es für den jungen Fricktaler ohne viel Wettkampferfahrung auf der World Tour direkt den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und mit Adrian Heidirch in die Olympiaqualifikation einzusteigen. In einer Sportart, in welcher Erfahrung einen bedeutenden Leistungsfaktor darstellt, benötigt es Mut für diesen Schritt. Doch schnell wurde klar, dass Dillier nicht nur ein mutiger junger Athlet ist, sondern extrem zielstrebig agiert. Physisch, mental, als auch in den Bereichen Angriff und Spielstrategie. Wo es etwas zu lernen gibt, ist Leo Dillier zur Stelle, fragt nach, ref lektiert, bereitet akribisch vor und arbeitet damit täglich an seinem besten Ich. Dies in einer Konstanz, in welcher es spannend zu beobachten sein wird, wo Leo Dillier am Ende einmal stehen wird. Leo Dillier zum Gewinn des MIP-Awards 2023: «Dieser Award ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung und ein kleiner Schritt hin zu meinen grossen Zielen. Ich freue mich natürlich, dass ich den ‹Most Improved Player Award› in diesem Jahr entgegennehmen darf, arbeite aber sicher auch weiterhin daran, die Trophäe wieder und wieder zu gewinnen.»

Leo Dilliers Beach Volleyball Partner, Adrian Heidrich, wurde zum «Most Valuable Player» gewählt. «Ich habe mich sehr über die Auszeichnung und euren Support gefreut! Dies motiviert mich, umso mehr Vollgas zu geben in der kommenden Saison», sagt Heidrich zu seiner Auszeichnung. (mgt)