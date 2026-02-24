Leiterin Finanzkontrolle geht

Karin Eugster hat sich entschieden die Finanzkontrolle per Ende Dezember 2026 zu verlassen. Der Regierungsrat bedauert den Weggang und dankt Karin Eugster für ihre Verdienste um die konsequente Weiterentwicklung einer unabhängigen und wirkungsorientierten Finanzkontrolle im Kanton Aargau.

Die 50-jährige Revisionsspezialistin leitet seit September 2019 die Finanzkontrolle mit grossem Engagement und hoher Professionalität. Ihre Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, Transparenz, Wirtschaftlichkeit und die Qualität der internen Kontroll- und Führungsprozesse nachhaltig zu verbessern. Die Stelle wird zur Wiederbesetzung öffentlich ausgeschrieben. Die Finanzkontrolle Aargau ist das oberste Fachorgan der Finanzaufsicht für den Grossen Rat und den Regierungsrat. Sie prüft die Haushaltsführung auf Rechtmässigkeit, Wirksamkeit sowie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. (nfz)