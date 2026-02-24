Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Leiterin Finanzkontrolle geht

  24.02.2026 Aargau

Karin Eugster hat sich entschieden die Finanzkontrolle per Ende Dezember 2026 zu verlassen. Der Regierungsrat bedauert den Weggang und dankt Karin Eugster für ihre Verdienste um die konsequente Weiterentwicklung einer unabhängigen und wirkungsorientierten Finanzkontrolle im Kanton Aargau.

Die 50-jährige Revisionsspezialistin leitet seit September 2019 die Finanzkontrolle mit grossem Engagement und hoher Professionalität. Ihre Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, Transparenz, Wirtschaftlichkeit und die Qualität der internen Kontroll- und Führungsprozesse nachhaltig zu verbessern. Die Stelle wird zur Wiederbesetzung öffentlich ausgeschrieben. Die Finanzkontrolle Aargau ist das oberste Fachorgan der Finanzaufsicht für den Grossen Rat und den Regierungsrat. Sie prüft die Haushaltsführung auf Rechtmässigkeit, Wirksamkeit sowie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. (nfz)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote