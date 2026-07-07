Leidenschaft ist eine Eigenschaft

Das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren in Möhlin und Rheinfelden ist vorbei. Es waren Festspiele.

Ronny Wittenwiler

«51 Wochen im Jahr leben wir eine gesunde Rivalität auf eine lustige Weise. Dieses Wochenende waren wir eins miteinander. Danke, Möhlin. Danke, Rheinfelden.» Christian Herzog, der OK-Präsident, wählte diese Worte auf den letzten Flusskilometern dieser über drei Jahre dauernden, gemeinsamen Reise. Denn wenig später war dieses Eidgenössische Weidlings-Wettfahren im Trockenen – mit einem rundum glücklichen OK-Präsidenten.

Samstagmorgen, draussen daheim

Auf die feierliche Eröffnungszeremonie am Freitagabend folgte ein atemberaubender Samstagmorgen unten am Fluss, als die Wasserfahrer aus Ryburg-Möhlin das Eidgenössische um 7.30 Uhr auf ihrer Heimstrecke eröffneten (Paarwettfahren); dasselbe tat der Rhein-Club Rheinfelden auf seinem Flussabschnitt (Einzelwettfahren). Damit waren die Spiele eröffnet, und irgendwann schien klar: Am WFV Muttenz war in der Vereinswertung kein Vorbeikommen. Gleich dahinter: der WFV Ryburg- Möhlin, gefolgt vom AWS Birsfelden. Für riesigen Jubel sorgte der Sieg von Martin Küng und Thomas Hasler (WFV Ryburg-Möhlin) bei den Senioren. Küng/Hasler gelang die zweitschnellste Zeit überhaupt – schneller war bloss ein Fahrerpaar bei den Aktiven vom WFV Muttenz.

Die Altmeister

Feiern konnten die Ryburger Wasserfahrer zudem ihre Altmeister Thomas Hirter/Christian Hirter bei den Veteranen. Das Bruderpaar stieg ein letztes Mal gemeinsam in den Weidling – und holte sensationell den Titel. Das gelang auch einem weiteren Unverwüstlichen aus den Reihen des WFV Ryburg-Möhlin: Nebst dem zweiten Rang im Paarwettfahren mit Fabian Sacher gewinnt Reto Wunderlin das Einzelwettfahren bei den Veteranen, gefolgt von einem genauso sensationellen Erich Lüscher vom Rhein-Club Rheinfelden.

Das Eidgenössische daheim in Rheinfelden, daheim in Möhlin, es hatte sowieso so manche Geschichte. Pascal Sacher, Präsident vom WFV Ryburg-Möhlin und genauso im OK für dieses Eidgenössische, strahlte mit Kollege Christian Herzog um die Wette. «Es war einfach grossartig. Die Zusammenarbeit mit Christian war genauso grossartig.» Irgendwie hatten der WFV Ryburg-Möhlin und der Rhein-Club Rheinfelden die letzten drei Jahre so etwas wie Fahrgemeinschaft auf dem Wasser. Und das erst noch auf derselben Wellenlänge. So sind aus diesem Eidgenössischen Weidlings-Wettfahren regelrechte Festspiele am Rhein geworden. Mit ganz vielen Gewinnern überall. Kann immer mal passieren, wenn Leidenschaft mit im Boot ist.

Manchmal sagen Bilder mehr als Worte

Und zu Hause ist es doch am schönsten: das Eidgenössische im Fluss