UBS Kids-Cup zieht wieder Hunderte junge Sportbegeisterte an

Es ist wieder Zeit für die Fricktaler Regionalausscheidung UBS Kids-Cup. Am Samstag, 1. Juni, messen sich auf der Rundbahn in Stein Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren in den drei Disziplinen 60-m-Sprint, ...