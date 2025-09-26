Leichtathletik Nachwuchs: Saisonabschluss

Traditionell ist das Leichtathletik Nachwuchsmeeting Wohlen der Schlusspunkt der Sommersaison – und der TV Stein war mit fünf jungen, topmotivierten Athletinnen und Athleten am Start. Sie zeigten noch einmal, was in ihnen steckt, und glänzten mit zahlreichen persönlichen ...

Traditionell ist das Leichtathletik Nachwuchsmeeting Wohlen der Schlusspunkt der Sommersaison – und der TV Stein war mit fünf jungen, topmotivierten Athletinnen und Athleten am Start. Sie zeigten noch einmal, was in ihnen steckt, und glänzten mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen. Damit fand eine lange und intensive Saison einen würdigen Abschluss. Die starken Resultate sorgten für strahlende Gesichter bei Sportlern, Trainerteam und Fans – ein echtes Highlight, das bereits Vorfreude auf die kommende Saison weckt. (mgt)