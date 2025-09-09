LECKERBISSEN AM KIRCHENWIESENFEST

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Kirchenwiesenfest bei der reformierten Kirche Möhlin statt. Nach einem wunderbaren Gospelgottesdienst und einem feinen Sommerbuffet mit Grill durfte das Harmonika-Orchester Möhlin unter der Leitung von David Meyer ein Gartenkonzert geben. Mit einem ...

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Kirchenwiesenfest bei der reformierten Kirche Möhlin statt. Nach einem wunderbaren Gospelgottesdienst und einem feinen Sommerbuffet mit Grill durfte das Harmonika-Orchester Möhlin unter der Leitung von David Meyer ein Gartenkonzert geben. Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte das Orchester die Besucherinnen und Besucher und durfte zu einer festlichen Stimmung beitragen. (mgt)