LECKERBISSEN AM KIRCHENWIESENFEST

  09.09.2025 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Kirchenwiesenfest bei der reformierten Kirche Möhlin statt. Nach einem wunderbaren Gospelgottesdienst und einem feinen Sommerbuffet mit Grill durfte das Harmonika-Orchester Möhlin unter der Leitung von David Meyer ein Gartenkonzert geben. Mit einem ...

