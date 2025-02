Lebensraum Aargau unterstützt 51 Projekte

4,6 Millionen Franken hat die gemeinnützige Stiftung Lebensraum Aargau seit ihrem Bestehen an Projekte zur Förderung der Lebensqualität und des gesellschaftlichen Austausches verteilt.

Seit drei Jahren gibt es die gemeinnützige Stiftung Lebensraum Aargau der Aargauischen Kantonalbank. Mehr als 4,6 Millionen Franken wurden in der Zeit an Projekte zur Förderung der Lebensqualität und des gesellschaftlichen Austauschs verteilt. Im dritten Trimester 2024 wurden von 86 Gesuchen 51 Projekte ausgewählt und mit gesamthaft 555 800 Franken unterstützt.

Die Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Bewegung, Kultur und Soziales richten sich an alle Altersgruppen: von Kindern und Schulklassen, Jugendlichen über Menschen mittleren Alters bis hin zu jenen am Ende des Lebens im Hospiz.

Umweltprojekte

Der höchste Beitrag, 95 000 Franken, geht an den Naturwiesenmarkt 2026 von birdlife Aargau in Aarau.

Ziel des Projektes ist die Sensibilisierung der breiten Bevölkerung in punkto Biodiversität. Zwölf Kleidertauschbörsen von Walk-in Closet bieten Alternativen zum schnellen Modekonsum an diversen Standorten im Aargau (20 000 Franken). Aargauer Schulklassen wird durch die «Klima-Energie-Erlebnistage» vom Ökozentrum ein bewusster Umgang mit den endlichen Ressourcen vermittelt (19 500 Franken).

Bewegungsförderung: auch in Magden

Nach wie vor stehen Pumptracks auf dem «sportlichen Wunschzettel» von Kindern und Jugendlichen – so auch in der Gemeinde Magden, wo zudem eine ökologisch wertvolle Naturumgebung umgesetzt wird (15 000 Franken). Der Verein PluSport bietet Schwimmmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Region Aarau an und erhält einen Infrastrukturbeitrag (15 000 Franken). Bewährt haben sich auch die Sportnachmittage, organisiert durch Freiwillige des Jugendrotkreuzes für junge Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, in Baden und Wettingen (10 000 Franken).

Sozialvorhaben

Das schulische Nachhilfeprojekt durch das Jugendrotkreuz Aargau für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien wird für zwei Jahre unterstützt (40 000 Franken). Der Verein KiZ Kinderzeit erhält für den neuen integrativen Jugendtreff in Aarau 10 000 Franken.

Zum Austausch lädt das «Bistro Inklusive» der Stiftung David im Aarauer Postgebäude: Es bietet günstige Verpflegung und zentrale Räume für Gruppen dank Tandems von Menschen mit Beeinträchtigungen und Freiwilligen (20 000 Franken).

Neuer Treffpunkt im oberen Fricktal

Ein neuer Treffpunkt entsteht auch in Wölflinswil. Die historische Pfarrscheune wird umgebaut und kann für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden (20 000 Franken). Zudem erhält Hospiz Aargau 15 000 Franken für seine Aktivitäten zum 30-Jahr-Jubiläum.

Kulturelles

Das Spektrum im Kulturbereich reicht von Konzerten über Theaterproduktionen von Profis und von Amateuren zu Ausstellungen und Erzählabenden. Zu den «klein, aber fein»-Festivals im Aargau gehören die Niederlenzer Musiktage mit dem Komponisten und Cellisten Christophe Croisé (4000 Franken), die im April zur Entdeckung einladen. (mgt)

Die Eingabefrist für Vergabungen im ersten Trimester endet am 8. Februar 2025.

www.lebensraum-aargau.ch