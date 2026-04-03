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Lebenspuzzleteile erfolgreich zusammengesetzt

  03.04.2026 Persönlich
Stephanie Dünneisen engagiert sich auch als Kommissionsmitglied beim Gewerbe Region Frick-Laufenburg. Foto: Petra Schumacher
Stephanie Dünneisen engagiert sich auch als Kommissionsmitglied beim Gewerbe Region Frick-Laufenburg. Foto: Petra Schumacher

Stephanie Dünneisen ist in das von der Mutter aufgebaute Geschäft mit eingestiegen, um es erfolgreich weiterzuführen, hat mit der Schwester und ihrem Mann die Gesangsgruppe «Mistella» gegründet und begleitet mit den «Mistellas» in der Vorweihnachtszeit ...

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