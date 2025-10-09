Immobilien
Lebenslange Freiheitsstrafe verschärft

  09.10.2025 Nordwestschweiz

Bericht aus dem Nationalrat aus Bundesbern

Der Nationalrat hat in der Herbstsession eine Vielzahl Entscheide gefällt. Diese betreffen unter anderem die innere Sicherheit, Strafrecht, Asylrecht, Landwirtschaft, soziale Integration und die Grundversorgung.

Mit 100 zu 84 ...

