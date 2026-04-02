Lebendig gestaltete Tradition

Heimetobe der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick: Unter dem Titel «Mit Musig, Tanz und Gesang dur s’Johr» lud die Trachtengruppe Gipf-Oberfrick zum Heimetobe ein. Zusammen mit den Jagdhornbläsern «Fricker Füchse», der Familienkappelle Birrer aus dem Freiamt tanzten und sangen drei Generationen Trachtenleute.

Der Höhepunkt des Abends war die Präsentation der erneuerten Fricktaler Festtagstracht. Die mit Silberstickerei ausgestattete und in Rot und Schwarz gehaltene Tracht wurde durch ein Schultertuch und eine Schürze erneuert. Die ersten Schultertücher und Schürzen waren rot-schwarz gewoben, dann folgte eine Phase in rot-himmelblau. Da es nicht mehr möglich ist, die Seidenstoffe von Hand weben zu lassen, wurde auf den maschinegewobenen Stoff der Berner Trachten ausgewichen. Die Trachtenschneiderin Regula Mettauer, Gipf-Oberfrick, hat die Erneuerung zusammen mit den Verantwortlichen des Trachtenverbandes geplant und umgesetzt. Mit dem Resultat sind alle sehr zufrieden. So ist es wieder möglich, neue Festtagstrachten zu nähen oder alte Trachten aufzufrischen. (mgt)