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Leben mit Demenz

  07.05.2026 Zuzgen
Monika Wiederkehr bewies eindrücklich ihre Kompetenz beim Thema Demenz. Foto: zVg
Monika Wiederkehr bewies eindrücklich ihre Kompetenz beim Thema Demenz. Foto: zVg

Eine Herausforderung für Betroffene und Angehörige

Monika Wiederkehr vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) leitet das Tageszentrum für Demenzkranke in Aarau und die Tagesstätte in Frick. Im reformierten Kirchgemeindezentrum in Zuzgen referierte sie über die ...

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