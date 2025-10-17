Das Schuhtheater gastiert in der Kultschüür Laufenburg: Bis zur Schliessung des Schuhladens von Placid Maissen im August 2020 war das Schuhtheater eine Bühne mitten im Schuhladen – nun ist es ein Tourneetheater mit Dramen zum Lachen rund um den Schuh. Das Ensemble mit Placid Maissen, Hanspeter Allenspach und Sabine Meisel findet, dass Schuhe eng mit Theater verbunden sind. Man denke nur, was beispielsweise der Auftritt eines roten Damenschuhs mit schwindelerregendem Absatz auf der Bühne des Lebens bewirken kann. So hiess dann auch das erste aufgeführte Stück «Der rote Pumps». Nun kommt das Team mit dem Stück «Leben ist Schuh» in die Laufenburger Kultschüür.

Zum Inhalt des Stücks, das rund 60 Minuten dauert: Hildegard (Sabine Meisel) und Lambrosio (Placid Maissen) wohnen schon ewig in ihrem Schuhladen, verwachsen mit ihren Schuhen und Erinnerungen. Das Geschäft seit vielen Jahren geschlossen, das Leben verpasst und nun die Kündigung. Der Wahnsinn bahnt sich an. Die beiden laden ihre Schuhe zum letzten Fest. Lambrosio, als verkannter Poet, verkündet dabei sein grosses, für die Ewigkeit verfasstes Gedicht an die Menschheit. Komisch, tragisch, sinnlich durchgedreht – über Alter, Leben, Scheitern und Tod – gespickt mit Schuh, Erotik, Gift und Kuchen.

Schuhtheater, Sonntag, 26. Oktober, 17.30 Uhr, Kultschüür Laufenburg. Reservation: Tel. 004162 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch

www.kultschüür.ch