Laufenburger Vizeammann Christian Rüede hat seine Demission per 30.09.2025 eingereicht

Vizeammann Christian Rüede hat aus persönlichen Gründen per 30. September 2025 seine Demission als Stadtrat eingereicht und wird demzufolge für die Gesamterneuerungswahlen 2026-2029 nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Stadtrat nimmt mit Bedauern von dieser nicht erwarteten Demission Kenntnis.

Christian Rüede ist per 1. Januar 2014 als Stadtrat und per 1. Januar 2022 als Vizeammann gewählt worden und seit Beginn für das Ressort Betrieb und Unterhalt zuständig gewesen. Zudem wirkte er als Präsident in der Landschafts- und Landwirtschaftskommission und der Elektrakommission sowie verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Unter seiner Führung sind zahlreiche und für Laufenburg wichtige Projekte initialisiert und umgesetzt worden.

Der Stadtrat Laufenburg dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz zum Wohle der Gemeinde und die stets gute Zusammenarbeit. In diesem Sinne freut sich der Stadtrat auf seinen kontinuierlichen Einsatz und Mitarbeit in den Stadtratsgeschäften bis Ende September.

Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2026-2029:

Der 1. Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen des Stadtrates für die Amtsperiode 2026-2029 findet am 28. September 2025 statt. Stadtrat André Maier und Stadtrat René Leuenberger stellen sich, wie anfangs Februar kommuniziert, im September zur Wiederwahl zur Verfügung. Stadtrat René Leuenberger hat zudem die Bereitschaft geäussert, für das Amt als Stadtammann zu kandidieren. Die Bevölkerung wird um Kenntnisnahme gebeten.