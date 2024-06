Laufenburger Gmeind lehnt Auslagerung des Tourismusbüros an Förderverein ab

Auch wenn am Freitagabend der Stadtrat das Traktandum «Verpflichtungskredit per 100000 Franken für den Rückbau des Kindergartens Dürrenbächli» kurzfristig von der Traktandenliste genommen hatte, so sorgten mehrere der noch folgenden 15 Sachgeschäfte für teils intensive Diskussionen. Dazu gehörte etwa der erneute Nachtragskredit für die Liegenschaft Adler. «Ein Fass ohne Boden» war dazu aus der Versammlung zu vernehmen. Um die Sanierungen endlich zum Abschluss zu bringen, wurde schliesslich dem Nachtragskredit in Höhe von 639000 Franken die Zustimmung erteilt. Jedoch mit der Ergänzung, dass der Stadtrat nach Abschluss der Sanierung den Verkauf im Stockwerkeigentum (ausser Stockwerk Sozialdienst) zu prüfen habe. Dieser genehmigte Antrag aus der Versammlung bezieht sich insbesondere auf die schlechte Finanzsituation von Laufenburg. Diese kam am Versammlungsabend mehrfach zur Sprache.

Keine Chance hatte die vom Stadtrat beantragte Auslagerung des Tourist-Info an den Förderverein Tourismus Laufenburg per 1. Januar 2025. Die anwesenden Stimmberechtigten lehnten den Antrag mit 81 Nein- zu 26 Ja-Stimmen deutlich ab. Eine solche Aufgabe gehöre in die Hand der Stadt und müsse von dieser mit klaren Aufgabenerteilungen geführt werden, lautete eine der Begründungen. Stadtammann Herbert Weiss bedauerte diesen Entscheid und meinte zur Versammlung: «Sie machen es dem Stadtrat nicht leicht.» (sh)