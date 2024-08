Laufenburger Geschichte in Rheinfelden

Das Museum Schiff zu Gast im Fricktaler Museum: Das Museum Schiff in Laufenburg schloss im Sommer 2023 seine Türe für eine zwei Jahre dauernde Renovation. Mit aussergewöhnlichen Keramikobjekten erzählen Ariane Dannacher und Anita Stocker vom Museumsverein Laufenburg ab kommenden Mittwoch ein Stück Keramikgeschichte aus Laufenburg im Fricktaler Museum.

Der Museumsverein Laufenburg präsentiert dem Publikum ein wohl wenig bekanntes Stück Keramikgeschichte der ehemaligen Kera-Werke. Der Hauptzweig des Unternehmens war von Beginn an bis zu deren Schliessung im Jahr 1996 die Fertigung von Sanitärkeramik.

Im Fokus der Ausstellung steht jedoch die Geschirrproduktion, die als Nebenzweig in den 30er Jahren begann und 1975 eingestellt wurde. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass Keramikfabriken eng mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammenarbeiteten. In Laufenburg war dies Hans Lifka (1905 bis 1996), der sich in seinem Œuvre intensiv mit Glasuren beschäftigte. Eine Auswahl seiner schönsten Stücke wird ebenfalls im Fricktaler Museum zu sehen sein.

Die Geschichte dieser Firma wurde leider nie geschrieben. Und so bleibt nichts anderes übrig, als auf verstreute Puzzleteile wie Zeitungsberichte, Fotos, einige wenige Kataloge und Keramikobjekte zurückzugreifen. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass von Anfang an eine Verbindung der Kera zur ehemaligen Tschechoslowakei bestand. Die Ausstellung geht diesen Spuren nach und zeigt auf, welchen Einf luss die historischen Ereignisse der 30er Jahre auf die Entwicklung der Fabrik hatten und was die Kera mit Österreich, Amerika und Böhmen verband.(mgt)

Das Fricktaler Museum und das Museum Schiff Laufenburg freuen sich, Sie am Mittwoch, 14. August, um 19 Uhr im Fricktaler Museum in Rheinfelden zur Eröffnung der Kabinettausstellung begrüssen zu dürfen.