Laufenburger Gemeindeversammlung bewilligt Millionenkredite

An der Versammlung nahmen 199 der insgesamt 2033 Stimmberechtigten teil. Die Versammlung genehmigte nach langer Diskussion 9,08 Millionen Franken für eine Verbindungsleitung von der FlexBase zur Spitalstrasse mit Anbindung an den Wärmeverbund. In diesem Zusammenhang ist aber auch ein Ergänzungsantrag gutgeheissen worden, der verlangt, dass der Stadtrat bis zur Sommergemeindeversammlung 2026 ein Konzept vorlegen muss, das Auskunft darüber gibt, wer den Wärmeverbund führt, betreibt und unterhält. Ein Rückweisungsantrag wurde abgelehnt.

Ebenfalls genehmigt wurden 3,04 Millionen Franken für das Projekt periodische Wiederinstandstellung der landwirtschaftlichen Infrastruktur. Dazu gab es einen Abänderungsantrag, der genehmigt wurde. Damit müssen die Mergelstrassen aus dem Projekt entfernt werden, womit die Kredithöhe um 760 000 Franken reduziert wurde. Auch hier wurde ein Rückweisungsantrag abgelehnt. Die übrigen Geschäfte wurden ohne gross Diskussion bewilligt.

Schliesslich fand auch ein Überweisungsantrag die Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Damit muss der Stadtrat die Einführung einer Geschäftsprüfungskommission prüfen. Ein entsprechender Vorschlag muss der Stadtrat bis zur Gemeindeversammlung im November erarbeiten.