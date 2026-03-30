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Laufenburger Fischergasse gesperrt

  30.03.2026 Laufenburg

Wer zurzeit in der Laufenburger Altstadt von der Fischergasse Richtung alte Rheinbrücke gehen oder fahren möchte, steht sprichwörtlich am «Abgrund». Im Zuge der Werkleitungssanierung ist diese Strasse gesperrt. Die Umgehung, beziehungsweise Umfahrung ist signalisiert. 

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