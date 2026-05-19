Laufenburg: Zwei Freistellungen im Alterszentrum Klostermatte

Zentrumsleiter Oliver Herz sowie Dirk Kerst, Pflegdienstleiter und stellvertretender Zentrumsleiter werden ab sofort von ihren Aufgaben entbunden und freigestellt. Die Massnahme erfolge nach sorgfältiger Überlegung im Rahmen einer Restrukturierung, teilt der VAOF mit.



Wie Werner Müller, Präsident des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) am Dienstagabend gegenüber der NFZ erklärte, seien die Kündigungen das Ergebnis eines längeren Prozesses. «Wir sind nach vielen Gesprächen und einer Analyse von externen Fachleuten zum Schluss gekommen, dass es einen Neustart braucht, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen», so Werner Müller. Er betonte: «Etwas Kriminelles ist nicht vorgefallen. Es geht im Rahmen einer Restrukturierung darum, wie das Haus geführt werden soll.»

Beide Arbeitsverhältnisse werden unter Einhaltung der ordentlichen vertraglichen Kündigunsfrist von sechs Monaten beendet. Die Zentrumsleitung des Alterszentrums Klostermatte wird interimistisch ab sofort von Jeannine Läubli, der stellvertretenden Geschäftsführerin des VAOF, übernommen. Ihr zur Seite steht Patrick Hüsser, der Geschäftsführer des VAOF. Eine Interimslösung für die Pflegedienstleitung ist in Abklärung.

Mitarbeitende, Bewohnende, Angehörige und die VAOF-Gemeinden wurden bereits vorgängig über diese Veränderungen informiert. (sir)