Laufenburg: Narrenmutter trifft Schmid’s

Die Laufenburger Narrenmutter war ein Ehrengast an der Geburtstagsparty von Martin Schmid (60) und seinem Sohn Damiano Schmid (30). Sie konnte sich dieses Fest nicht entgehen lassen, sind doch beide Schmid’s wichtige Personen im Kreis der Laufenburger Fasnachtsfamilie. Martin Schmid präsidiert schon seit einigen Jahren den Verein Laufenburger Städtlefasnacht. Gleichzeitig ist er auch seit 1988 Mitglied der Guggemusig Barocker, deren Präsident er ebenfalls schon mal war. Sein Sohn Damiano ist ebenfalls schon lange bei den Barockern dabei. Anfänglich als kleiner Bub nahm er bereits an Umzügen teil, und bereits seit 2012 ist er aktiv als Gugger mit dabei. Und seit Anfang Mai ist er nun Präsident der Guggemusig Barocker und ist damit in die Fussstapfen seines Vaters getreten. Zudem feiert die Narrenmutter in diesem Jahr ebenfalls ihren 60. Geburtstag.

Es war eine tolle Party, und wie es bei Fasnächtlern so ist, sie ging bis in die frühen Morgenstunden. Und selbstverständlich ging die Narrenmutter als Letzte nach Hause.

Allen ein herzliches Dankeschön, die zu diesem grossartigen Fest beigetragen haben. Ein spezieller Dank geht an Martin Leuenberger und Peter Schraner, die die Narrenmutter auf ihrem Weg begleitet haben.