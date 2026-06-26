LAUFENBURG IN WALLBACH AUF DEM WASSER

Als letzte Sektion am Freitagabend absolvierten die Laufenburger den Parcours. Die Wetterbedingungen verlangten den Teilnehmenden einiges ab. Nach einer Stachelfahrt musste der Wettkampf für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Am Sonntag starteten zwei Weidlinge in der Kategorie 1 auf dem ...

Als letzte Sektion am Freitagabend absolvierten die Laufenburger den Parcours. Die Wetterbedingungen verlangten den Teilnehmenden einiges ab. Nach einer Stachelfahrt musste der Wettkampf für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Am Sonntag starteten zwei Weidlinge in der Kategorie 1 auf dem verkürzten Parcours, wobei insbesondere das Umfahren des Felsens eine Herausforderung darstellte. Bei der Rangverkündigung durfte sich die Sektion Laufenburg über den 18. Rang in der Sektionswertung und einen Silberkranz freuen. Unter den Rheinsektionen bedeutete dies Rang 9. In der Kategorie 1 erreichten Hanna Plumhof und Alin Weber den 16. Rang und wurden ebenfalls mit einem Kranz ausgezeichnet. In der Kategorie 2 belegten Sylvan Leuenberger und Samuel Stocker trotz schwieriger Bedingungen den hervorragenden 6. Rang und gewannen ebenfalls einen Kranz. (mgt)