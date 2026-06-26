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LAUFENBURG IN WALLBACH AUF DEM WASSER

  26.06.2026 Laufenburg
Foto: zVg
Foto: zVg

Als letzte Sektion am Freitagabend absolvierten die Laufenburger den Parcours. Die Wetterbedingungen verlangten den Teilnehmenden einiges ab. Nach einer Stachelfahrt musste der Wettkampf für rund 20 Minuten unterbrochen werden. Am Sonntag starteten zwei Weidlinge in der Kategorie 1 auf dem ...

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