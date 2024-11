Laufenburg: Herbert Weiss tritt bei den nächsten Stadtratswahlen nicht mehr an

Die Einwohnergemeindeversammlung der Stadt Laufenburg in der Mehrzweckhalle in Sulz war am Freitagabend sehr gut besucht. Alle aufgeführten Traktanden fanden die Zustimmung der 145 anwesenden Stimmbürger. Grünes Licht gab es unter anderem für die Teilrevision der Nutzungsplanung des KI-Rechenzentrums mit grossen Batteriespeicher der FlexBase Group. Der Steuerfuss bleibt bei 108 Prozent und Busfahrgäste müssen nach der Sanierung der Kaisterstrasse und der geplanten Zusammenlegung der Bushaltestellen nicht im Regen auf den Bus warten.

Ganz zum Schluss der Versammlung wies Stadtammann Herbert Weiss darauf hin, dass im kommenden Jahr Wahlen für den Stadtrat stattfinden werden. Er selber werde jedoch nicht wieder für einen Posten zur Verfügung stehen.