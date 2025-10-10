Laufenburg: hela ist eröffnet

Bei schönstem Herbstwetter wurde heute Freitagnachmittag bei der Stadthalle Laufenburg offiziell die 75. hela eröffnet.

Nicht nur das Chilbi-Karussell dreht von heute Freitag bis Sonntagabend. An der 75. hela lädt ein kunterbuntes Angebot zum Kommen und Verweilen ein.