Laufenburg: hela ist eröffnet

  10.10.2025 Laufenburg

Bei schönstem Herbstwetter wurde heute Freitagnachmittag bei der Stadthalle Laufenburg offiziell die 75. hela eröffnet. 

Nicht nur das Chilbi-Karussell dreht von heute Freitag bis Sonntagabend. An der 75. hela lädt ein kunterbuntes Angebot zum Kommen und Verweilen ein. 

