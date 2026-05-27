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Laubgestalten peitschen das Wasser auf

  27.05.2026 Sulz
Nico Ryner wird eingekleidet.
Nico Ryner wird eingekleidet.

In Sulz gehört der Pfingstsprützlig zum Pfingstsonntag. Drei junge Männer werden mit Laub eingekleidet, ziehen durch ihre Dorfteile und schöpfen an den Brunnen Wasser. Der Ablauf folgt einer Überlieferung, die bis heute von vielen Familien mitgetragen wird.

Ludwig Dünner

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