Latin, Rock’n’Roll und Oldtimer

Mitten im Sommer, am 15. und 16. August, feiert Rheinfelden das Latin & Rock’n’Roll-Festival, veranstaltet vom Verein «Fricktal tanzt». Das Festival ist offen für alle – der Zutritt zum Aussenbereich und den Livekonzerten ist an beiden Tagen kostenlos. Der Freitag steht ganz im Zeichen lateinamerikanischer Klänge: Die 9köpfige Band «Klan Destino Suiza» bringt Salsa, Bachata, Merengue und ChaChaCha Klänge auf die Outdoor-Bühne im Innenhof des B15. Anschliessend tanzen Gäste Salsa & Bachata auf zwei Indoor-Floors im Aurea mit DJs bis 2 Uhr weiter.

Am Samstag wird’s nostalgisch und lebendig zugleich, denn er steht ganz im Zeichen der 50s & 60s: Ab 14 Uhr werden über 100 Oldtimer Autos, viele 50-jährig und älter, zur Ausstellung erwartet und um 16 Uhr startet der Corso mit rund 60 dieser Oldtimer durch die historische Altstadt – begleitet von Rock’n’Roll-Tänzerinnen und Tänzern in stilgerechter Kleidung. Am Abend rockt die bekannte Band «Krüger rockt!» aus Heidelberg das Festgelände, bevor drinnen erneut das Tanzparkett bebt. Insgesamt werden für alle Programmpunkte über 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet – ein Fest für Alt und Jung. Das Festival will nicht nur unterhalten, sondern auch kulturelle Vielfalt feiern und Menschen verbinden. (mgt)

www.sommer-tanzfest.ch