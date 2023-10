Last Minute Ideen für Halloween

Basteln und backen

Backen: Pumpkin Bread Rolls

Kürbisbrötchen – eine etwas andere Backidee für Halloween.

Zutaten für 12 Brötchen

200 g Kürbis (gerüstet gewogen)

1 Ei

1 dl Milch

1 Beutel Trockenhefe

2 Messerspitzen Safran

40 g Zucker

500 g Mehl

8 g Salz

1 El Öl

Eigelb zum Bepinseln

12 Mandeln

Ahornsirup zum Bepinseln

Zirka 10 Meter Schnur

So geht es:

– Kürbis in Würfel schneiden und in Wasser weichkochen. Abgiessen, abtropfen und abkühlen lassen. Danach fein pürieren.

– Ei und Milch verquirlen. Die Trockenhefe, den Safran, den Zucker und das Kurbispüree dazu mischen.

– Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. In der Mitte eine Mulde formen, die Milchmischung hineingiessen und zu einem glatten Teig kneten.

– Mit einem feuchten Küchentuch bedecken und bei Zimmertemperatur zirka 60 Minuten um das Doppelte aufgehen lassen.

– 12 Schnüre (zirka 80 cm) zuschneiden. Die Schnüre mit etwas Öl einreiben.

– Den Hefeteig in 12 Portionen aufteilen und zu Kugeln formen.

– Eine Schnur mittig unter jede Kugel legen, sodass die Enden gleich lang sind.

– Schnur nach oben führen, überkreuzen, Kugel wenden. Schnur nur locker um die Kugel legen, da diese sonst beim Aufgehen im Ofen zu stark eingeschnitten wird.

– Schnur nach oben führen, überkreuzen, Kugel wenden.

– So weitermachen, bis die Kugel durch die Schnur in acht gleichgrosse Segmente unterteilt ist. Schnur oben an der Kugel verknoten.

– Die Kugeln auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

– Zugedeckt nochmals zirka 30 Minuten aufgehen lassen.

– Die Kugeln mit Eigelb bepinseln und im 180 °C (Umluft) vorgeheizten Ofen zirka

25 Minuten backen.

– Herausnehmen und etwas abkühlen lassen.

– Schnur vorsichtig entfernen, eine Mandel in die Teigmitte drücken und die fertigen Brötchen mit Ahornsirup bepinseln.

Basteln: WC-Papierrollen-Mumien und -Fledermäuse

Diese Halloween-Dekorationen sind schnell gemacht und sehen super aus.

Materialien für die Mumien:

WC-Papierrollen

Mullbinden

Leim

Schwarzes Papier oder schwarze Farbe

Wackelaugen

Eventuell einen Pinsel

Schere

So geht es:

– Die WC-Papierrollen entweder mit der schwarzen Farbe komplett anmalen (dann gut trocknen lassen) oder die Rollen mit schwarzem Papier umwickeln.

– Danach ein bis zwei Lagen Mullbinden um die Rollen wickeln (nicht vergessen: ein kleines Stück für die Augen freilassen). Die losen Enden ankleben.

– Zum Schluss noch die Augen auf die freie Stelle aufkleben.

Materialien für die Fledermäuse:

WC-Papierrollen

Leim

Schwarzes Papier und

Eventuell schwarze Farbe und ein Pinsel

Wackelaugen

Schere

So geht es:

– Die WC-Papierrollen entweder mit der schwarzen Farbe komplett anmalen (dann gut trocknen lassen) oder die Rollen mit schwarzem Papier umwickeln.

– Die Wackelaugen mit dem Leim aufkleben.

– Fledermausflügel aus schwarzem Papier ausschneiden und auf die Rückseite der Rolle aufkleben.

Basteln: Knuffige Monster

Eine etwas heitere Halloween-Dekoration.

Materialien:

Pappbecher

Acrylfarben

Pinsel

Karton

Weisses Papier

Japanmesser

Schwarzer Filzstift

Schere

Leim

So geht es:

– Von dem Pappbecher den Rand (etwa einen Zentimeter) abschneiden. Testen, ob ein anderer Becher über den abgeschnittenen passt. Falls nicht, nochmals etwas vom Rand abschneiden.

– Becher in der gewünschten Farbe anmalen und trocknen lassen.

– Einen Monsterkopf, Arme und Füsse aus dem farbigen Karton ausschneiden.

– Mit einem schwarzen Stift die Ränder nachmalen.

– Augen und Zähne aus einem weissen Papier ausschneiden. Auch wieder schwarz umranden. Alles auf den Kopf kleben.

– Rechts und links am oberen Becher, Schlitze mit dem Japanmesser für die Arme einschneiden. Darauf achten, dass die Bechernaht hinten ist.

– Die Arme durch die Schlitze schieben.

– Füsse am unteren Rand ankleben.

– Als letztes nur noch den Kopf am oberen Becher ankleben.