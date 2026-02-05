Andrei Ichtchenko (Akkordeon), Gino Suter (Violine) und Rezitator Kaspar Lüscher lassen ihr Publikum am 13. Februar im Fricker Kornhauskeller in die Werke des chilenischen Dichters Pablo Neruda eintauchen. Neruda war ein vehementer Kritiker politischer Diktaturen, insbesondere derjenigen in seiner Heimat Chile. «Es ist diese (leider!) zeitlose Relevanz, die uns Neruda nahebringt – aber nicht nur, und vor allem: Es ist ebenso sehr seine lebensfrohe Poesie! Warum dieses Projekt?», wird dazu in der Einladung festgehalten. Und weiter auch: «Wir könnten in der heutigen Welt in hoffnungsloses Wehklagen ausbrechen; aber nein! Lebensfreude und Lebenslust sind die unerschütterlichen Grundlagen für Hoffnung und Zukunft.» Gino Suter, ein Geiger, der für seine leidenschaftlichen und gefühlvollen Interpretationen bekannt ist und Andrei Ichtchenko, ein meisterhafter Akkordeonist, Arrangeur und Komponist, dessen Musik die Seele vieler Menschen berührt – eine perfekte Ergänzung zu Nerudas Poesie – treten schon seit bald zwanzig Jahren gemeinsam an verschiedensten Anlässen auf.

Neu hinzugeholt haben sie den bekannten Schauspieler Kaspar Lüscher, einen begnadeten Rezitator, der Nerudas Worte gekonnt zum Leben erweckt. Mit «Trianguli – Lass mir Dein Lachen», darf sich das Publikum auf einen Abend voller Poesie und Musik im Kornhauskeller freuen. (mgt)