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Lars Emmenegger holt den Sieg ins Fricktal

  05.06.2026 Fricktal
Das dritte Brugger Abendrennen wurde von Lars Emmenegger (Kaisten/Mitte) vor Sandro Erni (Brugg/links) und Max Priemer (Gansingen) gewonnen. Foto: Neli Widmer
Das dritte Brugger Abendrennen wurde von Lars Emmenegger (Kaisten/Mitte) vor Sandro Erni (Brugg/links) und Max Priemer (Gansingen) gewonnen. Foto: Neli Widmer

Die 60. Saison der Abendrennen verläuft abwechslungsreich. Mit Lars Emmenegger (Kaisten) gab es im dritten Abendrennen in der Hauptkategorie auch den dritten Sieger.

August Widmer

Im schnellen, mit einem Schnitt von über 47 km/h gefahrenen Rennen über 60 Runden kam keine ...

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