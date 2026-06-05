Lars Emmenegger holt den Sieg ins Fricktal

Die 60. Saison der Abendrennen verläuft abwechslungsreich. Mit Lars Emmenegger (Kaisten) gab es im dritten Abendrennen in der Hauptkategorie auch den dritten Sieger.

August Widmer

Im schnellen, mit einem Schnitt von über 47 km/h gefahrenen Rennen über 60 Runden kam keine Fluchtgruppe richtig weg. So mussten die Punkte über die ersten Plätze entscheiden. Mit dem Sieg in der Schlusswertung holte sich der für den VC Kaisten fahrende Lars Emmenegger den Sieg. Für Emmenegger war es der erste Erfolg in der Hauptkategorie in dieser Saison. Überhaupt tauchen in der 60. Saison der Brugger Abendrennen neue Gesichter an der Spitze auf. Die hinter Emmenegger auf den Ehrenplätzen klassierten Sandro Erni (Brugg) und Max Priemer (Gansingen) haben die beiden ersten Abendrennen für sich entschieden. Dies, nachdem auch diese beiden Fahrer wie Emmenegger in der Hauptkategorie noch nie gewonnen hatten. Mit 35 Fahrern war das Hauptrennen recht gut besetzt. Die Saisonwertung wird nach einem Viertel der Rennen von Sandro Erni vom veranstaltenden RB Brugg angeführt.

Louis Munk holt Sieg bei den Junioren

Noch mehr Teilnehmer als das Hauptrennen wies die Prüfung der Anfänger und Junioren auf, wo auch die Hobbyfahrer und Frauen mittun. Da waren 40 Fahrerinnen und Fahrer am Start. Zum zweiten Male in dieser Saison holte sich der Junior Louis Munk vom RV Sulz den ersten Platz. Munk schlug den Anfänger Saybien Zumsteg (Gansingen) um zwei Wertungspunkte. Diese beiden Fahrer führen nun die Saisonwertung auch an. Für Zumsteg war der zweite Platz deshalb wichtig, weil er an den letzten Rennen auf nationaler und internationaler Ebene mehrmals gestürzt war. Zum Glück nahm der Fahrer selber dabei keinen grossen Schaden. Einzig sein Fahrrad musste ersetzt werden.

In den beiden Schülerprüfungen, die sich im Rahmen der Abendrennen grosser Beliebtheit erfreuten, zeigte sich der Nachwuchs aus dem Fricktal von der besten Seite. Die Siege mussten sie allerdings auswärtigen Konkurrenten überlassen.