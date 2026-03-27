Zur 140. Generalversammlung der Schützengesellschaft Oeschgen konnte Präsident Georg Zundel 23 Schützinnen und Schützen begrüssen. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war dabei. Für die Versammlung galt es, zehn Traktanden abzuarbeiten. Unter dem Traktandum ...

Zur 140. Generalversammlung der Schützengesellschaft Oeschgen konnte Präsident Georg Zundel 23 Schützinnen und Schützen begrüssen. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war dabei. Für die Versammlung galt es, zehn Traktanden abzuarbeiten. Unter dem Traktandum «Mutationen» standen drei Austritte vier Neueintritten gegenüber. Margrith Zweifel erlangte den Status «Seniorveteranin». Und dem ältesten Mitglied Rolf Bur wurde zu seinem 90. Geburtstag ein herzlicher Glückwunsch überbracht. In seinem Jahresbericht streifte der Vorsitzende die Highlights der vergangenen Saison. Kassier Erhard Welte führte durch die Jahresrechnung und konnte über eine kleine Vermögenszunahme informieren. Der Tagespräsident unterliess es nicht, dem Rechnungsführer zu seinem 30-Jahr-Jubiläum zu gratulieren. Die Wahlen konnten zügig abgewickelt werden. Es lagen keine Demissionen vor, die neueingetretene Kaja Plattner stellt sich im Vorstand zur Verfügung, somit ist eine langjährige Vakanz beendet. Präsident Georg Zundel und der Rest des Vorstandes wurden mit grossem Applaus bestätigt. Das Jahresprogramm wurde in seiner Vorlage genehmigt.

Im laufenden Jahr wird die SG Oeschgen 140 Jahre alt. Man möchte auch wieder einen Jungschützenkurs durchzuführen. Mindestens fünf Interessierte sind dafür erforderlich. Nadja Rätzer, Jungschützenleiterin, wird sich darum bemühen. Heuer ist die SG Oeschgen in Sachen «Bannbereisung» involviert. Auf der Schiessanlage in Buchs AG wird ein Schiesskurs angeboten. (mgt)