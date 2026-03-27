Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Langjährige Vakanz beendet

  27.03.2026 Oeschgen

Zur 140. Generalversammlung der Schützengesellschaft Oeschgen konnte Präsident Georg Zundel 23 Schützinnen und Schützen begrüssen. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war dabei. Für die Versammlung galt es, zehn Traktanden abzuarbeiten. Unter dem Traktandum ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote