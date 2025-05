Lange Nacht der Kirchen in Kaiseraugst

Zum fünften Mal findet 2025 die «Lange Nacht der Kirchen» (LNdK) statt: An vielen Orten schweizweit und im benachbarten Ausland öffnen morgen Freitag, 23. Mai, ab 18 Uhr Kirchen und Kirchgemeindehäuser ihre Türen, die Vielfalt kirchlichen Lebens wird sichtbar und erlebbar. Dieses Jahr feiern die christkatholische, die römisch-katholische und die reformierte Kirche der Region Rheinfelden die LNdK gemeinsam in Kaiseraugst. Der Anlass beginnt, wie überall, um 18.10 Uhr mit dem Geläut der Glocken aller Kaiseraugster Kirchen.

Ausgangspunkt der kleinen «Tour d’Eglise» ist die alte christkatholische Kirche St. Gallus. Dort spielt Viktor Hottinger mit seinen «N’Awlins Six» auf. Der Rheinfelder Maler, Grafiker und Jazz-Kornettist ist Initiator des kultigen «Rössli JAZZ»: Seit über zwanzig Jahren spielen die «N’Awlins Six» im Gasthaus Rössli in Rheinfelden zwei Stunden lang New Orleans-Jazz. Zirka zwei Stunden wird auch der Auftritt in der St. Gallus-Kirche dauern.

Um 20 Uhr wird im reformierten Kirchgemeindehaus ein internationales Buffet mit Injera, Samosa, Dolma und vielem mehr eröffnet. Gekocht werden die Köstlichkeiten von Frauen aus Äthiopien und Afghanistan, Somalia und Syrien. Sie alle gehören zum lokalen Asylverein, den die Kaiseraugsterin Cécile Cassini vor neun Jahren gemeinsam mit den Ortskirchen ins Leben gerufen hat. Das völkerverbindende Essen ist inzwischen weitherum bekannt, die Frauen kochen für verschiedene Anlässe – Konzerte, private Feste, Aperos nach Gottesdiensten – in der Region. Im Kirchgemeindehaus können ausserdem – in Anwesenheit der Künstlerin – Spin-Art-Bilder von Anastasia Rychen-Hionas besichtigt werden.

Dritte und letzte Station des Wegs durch die Lange Nacht ist die römisch-katholische Kirche St. Gallus und Othmar. Dort begibt man sich um 22 Uhr auf eine «Klang reise durch die Zeit». Roberto Squillaci, Organist und Chorleiter der römischkatholischen Pfarrei Kaiseraugst, ist Initiant und Regisseur des Projekts. «Es fängt an mit elektronischer Musik und gipfelt in einem Oratorium, das von der biblischen Heilung der blutf lüssigen Frau inspiriert ist», erzählt er. «Mit Hilfe von sogenannten ‘Wormholes’, also ‘Wurmlöchern’, wird man ins antike Rom versetzt und kann dort das biblische Ereignis miterleben», sagt Squillaci und fügt mit spürbarer Begeisterung hinzu: «Es ist ein musikalisches Ereignis, das Raum und Zeit krümmt!» Um Mitternacht heisst es dann «O’zapft is», bei guter Witterung «Unter den Linden», andernfalls «Am Schärme».

Während der ganzen Langen Nacht der Kirchen steht im Jugendkeller des reformierten Kirchgemeindehauses der mobile Escape Room der römisch-katholischen Fachstelle Jugend und Junge Erwachsene bereit. Auch dabei geht es, wie bei der Klangreise in der römisch-katholischen Kirche, um die Zeit: «Die Rückeroberung der Zeit», heisst das Thema des Escape Rooms, bei dem es gilt, einen mystischen Zeit-Dilatator («Zeit-Ausdehner») in Gang zu setzen. Er helfe, die Zeit langsamer laufen zu lassen. (mgt)