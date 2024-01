Landwirte bedanken sich bei der Dorfbevölkerung

Grosses Miteinander in Schupfart

In Schupfart erhält jeder Personenhaushalt einen Weihnachtsbaum von den Ortsbürgern geschenkt. Beim Abholen der gespendeten Weinachsbäume ist es fast schon Brauch, dass sich die Landwirte aus Schupfart – mit Kaffeeschnaps, Punsch und Kuchen – bei der Dorfbevölkerung bedanken. Das, für ihr Verständnis, für etwelche Lärm- oder Geruchimmissionen, die im Jahr entstanden sind. «Auch wir Bauern von Schupfart geniessen gerne den Feierabend oder freie Sonntage», heisst es. «Doch wetterbedingt kann es absolut nötig sein, dass bis spät in die Nacht, oder an Sonntagen, gearbeitet werden muss.

Wir Bauern hoffen auch im Jahr 2024 auf Verständnis und möchten uns bereits jetzt dafür bedanken.»

Geld für das Skilager

Die Bevölkerung von Schupfart bedankte sich ihrerseits für die schöne Geste, indem sie grosszügig Geld spendete. «Herzlichen Dank für die sehr grosse Spende», heisst es. «Die Landwirte werden die grosse Spende der Skilagerkasse Schupfart übergeben und wünschen allen Kindern viel Freude und ‹de Plausch› im Skilager.» (mgt)