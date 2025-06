Landfrau Heidi Reinle aus Zuzgen zu Sommerzeit-Reisezeit-Erntezeit

Sommerzeit heisst für viele auch Reisezeit. Neue Reiseziele sind in alle Himmelsrichtungen bereits geplant. Die Vorfreude auf die langersehnten Sommerferien ist riesig. Es kann losgehen. Sommerzeit in der Landwirtschaft heisst Erntezeit für Getreide, Früchte und Wintervorräte ...

Sommerzeit heisst für viele auch Reisezeit. Neue Reiseziele sind in alle Himmelsrichtungen bereits geplant. Die Vorfreude auf die langersehnten Sommerferien ist riesig. Es kann losgehen. Sommerzeit in der Landwirtschaft heisst Erntezeit für Getreide, Früchte und Wintervorräte für die Tiere.

Heidi Reinle, Zuzgen

Seit meiner Kindheit bin ich mit der Landwirtschaft verbunden. Einiges hat sich während den vielen Jahren verändert. Heute werden viele Arbeiten meist maschinell erledigt. Als pensionierte Bäuerin stelle ich jedoch fest, die Wetterabhängigkeit bleibt in der Landwirtschaft nach wie vor eine Herausforderung. Das Klima verändert sich und es müssen resistentere und robustere Kulturen ausprobiert werden.

Auf dem Betrieb unseres Sohnes stehen noch einige Hochstamm-Kirschbäume, welche im Moment noch gehegt und gepflegt werden. Doch die Zukunft für diese «Hochstämme» sieht düster aus. Der schönen Bäume und Früchte wegen, stellen wir uns sicher auch dieses Jahr noch einmal dieser Herausforderung. Die süssen Früchte müssen in möglichst kurzer Zeit gepflückt werden. Regen oder die KEF (Kirschessigfliege) können die Ernte schnell vernichten. Die kleinen schwarzen Kirschen pflücken wir ohne Stiel. Für die weitere Verarbeitung in die Industrie (Konfi, Joghurt usw.) werden sie täglich abgeliefert. In dieser intensiven Zeit dürfen wir auf treue, fleissige und spontane Erntehelfer zählen. In dieser Zeit denken wir nicht an Ferien. Geniessen einfach die Tage auf dem Hof und sind froh, unsere Arbeiten speditiv zu erledigen. Die Ferientage planen wir in die weniger arbeitsintensive Zeit. Da der «Seniorbauer» mit den anfallenden Arbeiten auf dem Hof bestens vertraut ist, kann auch die junge Familie jeweils ein paar unbeschwerte Ferientage geniessen.

Ein paarmal durfte ich eine Auszeit mit den Landfrauen des Bezirks Rheinfelden geniessen. In einem schönen Wellness-Hotel liessen wir uns verwöhnen. Immer war es gesellig und gemütlich mit diesen Landfrauen. Was habe ich da alles von den aktiven Bäuerinnen gelernt. Erstaunt war ich auch, welchen Herausforderungen sie sich täglich stellen: Familie, Mitarbeitende/Lehrlinge, Hof- und Büroarbeit usw., sowie auch ausserbetriebliche Berufsarbeit. Einige von ihnen engagieren sich noch aktiv bei der Landfrauen-Vereinsarbeit sowie weiteren Aktivitäten.



«Landfrauen sind die Frauen vom Land, die anpacken.»

Mit oder ohne Ferien wünsche ich allen eine schöne Sommerzeit.

www.landfrauen-laufenburg.ch

www.landfrauen-rheinfelden.ch