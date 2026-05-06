Landammann Stephan Attiger tritt auf den 31. Dezember 2026 zurück

An der Regierungsratssitzung vom Mittwoch, 6. Mai 2026, hat Landammann Stephan Attiger seinen Rücktritt per Ende 2026 bekanntgegeben. Der Regierungsrat bedauert den Rücktritt.

Seit dem 1. April 2013 führt Stephan Attiger das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). In seiner Amtszeit zeigte sich Regierungsrat Stephan Attiger lösungsorientiert, engagiert und durchsetzungsstark. In seiner ersten Legislatur wurde der Richtplan mit der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben zu begrenzten Siedlungsgebieten überarbeitet; ein Journalist bezeichnete dies als "Gesellenstück". Weitere Meilensteine mit nationaler Ausstrahlung setzte Stephan Attiger in der Energiepolitik, zuletzt mit der Anpassung der Energiestrategie Aargau. Die konsequente Abstimmung von Siedlung und Verkehr gelang ihm mit der Koordination von Richtplan und der Mobilitätsstrategie. In seiner Amtszeit wurde erstmalig eine umfassende Umweltstrategie erarbeitet. Ein weiterer wichtiger Eckpunkt ist der Gegenvorschlag zur Gewässerinitiative, der noch über Jahrzehnte Wirkung zeigen wird. Entscheidend für die Erfolge von Stephan Attiger als Departementsvorsteher waren die Zusammenarbeit und das Engagement seiner Mitarbeitenden: "Ich darf ein motiviertes Team mit enorm hoher Einsatzbereitschaft führen."

Dass Stephan Attiger dossiersicher ist, zeigte er 2019: Zusätzlich zum Departement Bau, Verkehr und Umwelt leitete er interimistisch auch das Departement Gesundheit und Soziales. Neben dem aktuellen Landammann-Jahr hatte Stephan Attiger den Regierungsvorsitz bereits in den Jahren 2017 und 2021. Der direkte Austausch mit Menschen prägt Stephan Attigers Arbeitsweise – verbindlich, dialogorientiert und oft mit einer Prise Humor.

Mit seiner vierjährigen Amtszeit als Präsident der Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorinnen und -direktoren, mit Einsitznahmen in Vorständen der Energiedirektorenkonferenz sowie der Konferenz der Direktoren des öffentlichen Verkehrs vernetzte sich Stephan Attiger national bestens und brachte die Interessen der Kantone direkt in die nationale Politik ein.

"Nach über 13 Jahren als Regierungsrat möchte ich mich nochmals einer neuen Herausforderung stellen", erklärt Stephan Attiger. Er strebt einen Wechsel in die Privatwirtschaft an: "Ich habe einige Ideen für meine zukünftigen Tätigkeiten – im operativen wie auch im strategischen Bereich. Ich werde dies in den nächsten Monaten konkretisieren. Dabei will ich meine Erfahrungen aus der Privatwirtschaft wie aus der Öffentlichen Hand nutzen."

Er führt weiter an: "Ich danke meiner Frau, meiner Familie für das Verständnis und die Unterstützung, dem BVU-Team für das grosse Engagement, dem Regierungsrat für die gute und kollegiale Zusammenarbeit, dem Grossen Rat und der Bevölkerung des Kantons Aargau für das Vertrauen."